Erste Schätzungen: TimkenSteel legt Quartalsergebnis vor

TimkenSteel wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll TimkenSteel nach den Prognosen von 4 Analysten 330,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 304,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD, gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at