TimkenSteel Aktie

WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: TimkenSteel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TimkenSteel wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass TimkenSteel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,500 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll TimkenSteel nach den Prognosen von 4 Analysten 290,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,583 USD je Aktie, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TimkenSteel Corp

Analysen zu TimkenSteel Corp

Aktien in diesem Artikel

TimkenSteel Corp 17,70 -1,67% TimkenSteel Corp

