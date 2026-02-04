Erste Schätzungen: TimkenSteel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TimkenSteel wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass TimkenSteel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,500 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll TimkenSteel nach den Prognosen von 4 Analysten 290,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,583 USD je Aktie, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at