TimkenSteel Aktie
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: TimkenSteel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TimkenSteel wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass TimkenSteel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,500 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll TimkenSteel nach den Prognosen von 4 Analysten 290,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,583 USD je Aktie, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu TimkenSteel Corp
