TimkenSteel Aktie
WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TimkenSteel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TimkenSteel wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,150 USD. Dies würde einem Zuwachs von 400 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TimkenSteel 0,030 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 303,5 Millionen USD gegenüber 280,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,913 USD aus. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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