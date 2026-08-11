Tinavi Medical Technologies a Aktie

Tinavi Medical Technologies a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RT2 / ISIN: CNE100004256

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tinavi Medical Technologies A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tinavi Medical Technologies A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,020 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 78,5 Millionen CNY – ein Plus von 17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tinavi Medical Technologies A 66,7 Millionen CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,320 CNY im Vergleich zu -0,400 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 345,3 Millionen CNY, gegenüber 278,8 Millionen CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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