Tinavi Medical Technologies a Aktie

Tinavi Medical Technologies a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RT2 / ISIN: CNE100004256

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tinavi Medical Technologies A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tinavi Medical Technologies A wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,160 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent verringert. Damals waren -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 41,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 88,1 Millionen CNY gegenüber 62,2 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,320 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -0,400 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 326,2 Millionen CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 278,8 Millionen CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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