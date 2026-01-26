Erste Schätzungen: Titan Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Titan Industries wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 16,61 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,80 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Titan Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 222,36 Milliarden INR im Vergleich zu 177,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,17 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 37,62 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 721,87 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 603,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at