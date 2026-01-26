Titan Industries Aktie

Titan Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JCFD / ISIN: INE280A01028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Titan Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Titan Industries wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 16,61 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,80 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Titan Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 222,36 Milliarden INR im Vergleich zu 177,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,17 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 37,62 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 721,87 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 603,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Titan Industries Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Titan Industries Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Titan Industries Ltd 4 021,80 0,07% Titan Industries Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen