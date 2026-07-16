Titan International Aktie
WKN: 886485 / ISIN: US88830M1027
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Titan International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Titan International wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,047 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Titan International 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 480,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Titan International 460,8 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,125 USD je Aktie, gegenüber -1,000 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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