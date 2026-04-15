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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Titan International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Titan International wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Titan International noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 497,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,045 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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