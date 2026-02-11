Titan International Aktie
WKN: 886485 / ISIN: US88830M1027
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Titan International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Titan International gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,270 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 396,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titan International einen Umsatz von 383,6 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,250 USD, gegenüber -0,080 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,85 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Titan International Inc.
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Titan International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Titan International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Titan International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)