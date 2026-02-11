Titan International Aktie

Titan International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886485 / ISIN: US88830M1027

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Titan International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Titan International gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,270 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 396,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titan International einen Umsatz von 383,6 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,250 USD, gegenüber -0,080 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,85 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

