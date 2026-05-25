Erste Schätzungen: Titan Machinery informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Titan Machinery wird voraussichtlich am 09.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,675 USD. Das entspräche einem Verlust von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,580 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 485,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 594,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,603 USD je Aktie, gegenüber -2,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,09 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at