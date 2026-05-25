Titan Machinery Aktie

Titan Machinery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M8F2 / ISIN: US88830R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Titan Machinery informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Titan Machinery wird voraussichtlich am 09.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,675 USD. Das entspräche einem Verlust von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,580 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 485,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 594,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,603 USD je Aktie, gegenüber -2,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,09 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Titan Machinery Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Titan Machinery Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Titan Machinery Inc 16,00 0,00% Titan Machinery Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen