Titan Mining Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MZZ / ISIN: CA88831L2021
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Titan Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Titan Mining wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,028 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan Mining noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Titan Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 36,2 Millionen CAD im Vergleich zu 22,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 CAD im Vergleich zu 0,000 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 129,8 Millionen CAD, gegenüber 106,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Titan Mining Corporation Registered Shs
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Titan Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Titan Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Titan Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Titan Mining Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Titan Mining Corporation Registered Shs
|2,86
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.