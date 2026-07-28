Erste Schätzungen: TKMS thyssenkrupp Marine Systems präsentiert Quartalsergebnisse

TKMS thyssenkrupp Marine Systems präsentiert voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,470 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TKMS thyssenkrupp Marine Systems 0,440 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,87 Prozent auf 632,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,02 EUR, gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,28 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,17 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at