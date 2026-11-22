TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|
22.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems lädt voraussichtlich am 07.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,535 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 630,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 584,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 EUR, gegenüber 1,65 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,17 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
06:21
|Erste Schätzungen: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.11.26
|Ganztägiger Warnstreik auf Kieler Werften angelaufen (dpa-AFX)
|
17.11.26
|TKMS erhält Fregatten-Auftrag für die Deutsche Marine: Aktie dennoch schwächer - Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins (Dow Jones)
|
17.11.26
|TKMS erhält Auftrag für weitere Fregatten (dpa-AFX)
|
17.11.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
16.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|13.11.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|70,50
|-3,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.