TKO GROUP Aktie

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WKN DE: A3ET9E / ISIN: US87256C1018

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19.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TKO GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TKO GROUP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,48 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,50 Prozent erhöht. Damals waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll TKO GROUP nach den Prognosen von 19 Analysten 1,55 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,31 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,67 USD im Vergleich zu 2,26 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 5,79 Milliarden USD, gegenüber 4,74 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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