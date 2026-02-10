Erste Schätzungen: TKO GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TKO GROUP präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,241 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,02 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 59,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TKO GROUP einen Umsatz von 642,2 Millionen USD eingefahren.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,72 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

