Erste Schätzungen: Tml Commercial Vehicles stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tml Commercial Vehicles wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 5,09 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,350 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 32,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 246,98 Milliarden INR gegenüber 185,85 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,79 INR aus. Im Vorjahr waren 8,23 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 902,31 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 838,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at