Erste Schätzungen: TMX Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TMX Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,581 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 115,19 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 39,20 Prozent auf 468,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 770,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 CAD, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at