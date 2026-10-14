TMX Group Aktie
WKN DE: A1J4GR / ISIN: CA87262K1057
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TMX Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TMX Group lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TMX Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,575 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 31,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 476,3 Millionen CAD gegenüber 694,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,46 CAD im Vergleich zu 1,49 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden CAD, gegenüber 2,92 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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