TMX Group Aktie
WKN DE: A1J4GR / ISIN: CA87262K1057
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TMX Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TMX Group lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,581 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 478,7 Millionen CAD aus – eine Minderung von 33,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TMX Group einen Umsatz von 722,4 Millionen CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 CAD, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,87 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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