TMX Group Aktie

TMX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4GR / ISIN: CA87262K1057

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: TMX Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TMX Group lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,537 CAD. Dies würde einer Verringerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TMX Group 0,580 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll TMX Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 440,5 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 36,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TMX Group 688,4 Millionen CAD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 CAD, gegenüber 1,74 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,70 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,97 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

