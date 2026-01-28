Toast Aktie

Toast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toast zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toast wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,239 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toast ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,96 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 6,14 Milliarden USD im Vergleich zu 4,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

