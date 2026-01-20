Tobii AB Aktie
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tobii AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tobii AB äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tobii AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 224,0 Millionen SEK im Vergleich zu 284,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie, gegenüber -0,890 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 864,8 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 857,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
