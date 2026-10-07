Tobii AB Aktie
WKN DE: A111E5 / ISIN: SE0002591420
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tobii AB legt Quartalsergebnis vor
Tobii AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,150 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 140,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,430 SEK, gegenüber -0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 648,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 834,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tobii AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tobii AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Tobii AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Tobii AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Tobii AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Tobii AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Tobii AB
Aktien in diesem Artikel
|Tobii AB
|0,10
|2,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.