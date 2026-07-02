Tobii AB Aktie
WKN DE: A111E5 / ISIN: SE0002591420
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tobii AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tobii AB lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,020 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Tobii AB ebenfalls einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 32,04 Prozent auf 193,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,000 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,930 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 731,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 834,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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