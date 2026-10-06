Tobii Dynavox AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C802 / ISIN: SE0017105620

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tobii Dynavox Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tobii Dynavox Registered gibt voraussichtlich am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,783 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tobii Dynavox Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,13 Prozent auf 709,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 606,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 SEK, gegenüber 1,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,78 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden SEK generiert wurden.

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