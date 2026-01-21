Erste Schätzungen: Tobii Dynavox Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tobii Dynavox Registered wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,817 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 SEK erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 585,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Tobii Dynavox Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 694,1 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,06 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,39 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,48 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,97 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

