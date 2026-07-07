Tobii Dynavox AB Registered Shs Aktie

Tobii Dynavox AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C802 / ISIN: SE0017105620

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tobii Dynavox Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tobii Dynavox Registered wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,688 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 145,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 690,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 603,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,04 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,57 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,82 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tobii Dynavox AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Tobii Dynavox AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tobii Dynavox AB Registered Shs 5,92 -0,50% Tobii Dynavox AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street machte am Montag Gewinne. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen