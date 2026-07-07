Tobii Dynavox AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C802 / ISIN: SE0017105620
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tobii Dynavox Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tobii Dynavox Registered wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,688 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 145,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 690,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 603,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,04 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,57 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,82 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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