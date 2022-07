Erste Schätzungen: TOBU RAILWAY öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOBU RAILWAY wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 18,69 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 40,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,34 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 21,77 Prozent auf 136,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOBU RAILWAY noch 111,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 122,57 JPY je Aktie, gegenüber 64,49 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 540,77 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 506,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at