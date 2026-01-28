Erste Schätzungen: TOHO PHARMACEUTICAL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOHO PHARMACEUTICAL präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 114,42 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TOHO PHARMACEUTICAL 75,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 407,08 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 424,52 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 257,35 JPY im Vergleich zu 313,20 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1.556,59 Milliarden JPY, gegenüber 1.518,50 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at