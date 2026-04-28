Erste Schätzungen: TOHO PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOHO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 45,11 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,24 Prozent verringert. Damals waren 151,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,97 Prozent auf 363,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 356,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 279,41 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 313,20 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.546,63 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.518,50 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at