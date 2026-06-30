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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TOHO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOHO wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass TOHO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 17,98 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll TOHO 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 90,56 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TOHO 84,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 58,02 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 61,20 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 359,53 Milliarden JPY, gegenüber 360,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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