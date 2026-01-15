Tohoku Electric Power Aktie
WKN: 860809 / ISIN: JP3605400005
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tohoku Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tohoku Electric Power wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 48,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tohoku Electric Power noch ein Gewinn pro Aktie von 43,76 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 630,30 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 3,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tohoku Electric Power einen Umsatz von 608,86 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 278,99 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 365,50 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.470,52 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.644,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
