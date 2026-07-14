Tohoku Electric Power Aktie

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WKN: 860809 / ISIN: JP3605400005

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tohoku Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse

Tohoku Electric Power lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tohoku Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 33,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tohoku Electric Power ein EPS von 75,42 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 518,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 535,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 217,03 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 169,85 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.393,58 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.372,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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