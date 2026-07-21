Toivo Group Aktie

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WKN DE: A3CSTH / ISIN: FI4000496716

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Toivo Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Toivo Group präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,030 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Toivo Group einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 86,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 21,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,070 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 74,4 Millionen EUR, gegenüber 61,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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