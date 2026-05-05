Tokio Marine Holdings Aktie
WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086
|
05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tokio Marine äußert sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,715 USD je Aktie gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 12,89 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 21,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD im Vergleich zu 3,56 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 54,26 Milliarden USD, gegenüber 49,72 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.03.26
|Berkshire Hathaway to take $1.8bn stake in Tokio Marine (Financial Times)
|
12.02.26
|Ausblick: Tokio Marine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Tokio Marine zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)
|44,88
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.