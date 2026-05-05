Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tokio Marine äußert sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,715 USD je Aktie gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 12,89 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 21,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD im Vergleich zu 3,56 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 54,26 Milliarden USD, gegenüber 49,72 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at