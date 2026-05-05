Tokio Marine Holdings Aktie
WKN: 542064 / ISIN: JP3910660004
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokio Marine lädt voraussichtlich am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 113,88 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 83,69 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 27,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2.053,77 Milliarden JPY gegenüber 1.615,56 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 560,98 JPY je Aktie, gegenüber 542,16 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 8.594,03 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7.580,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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