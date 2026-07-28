Tokio Marine Holdings Aktie
WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Quartalsergebnisse
Tokio Marine öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,668 USD. Das entspräche einer Verringerung von 60,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,68 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 11,49 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 21,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,10 USD, gegenüber 1,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 52,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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