Tokio Marine Holdings Aktie
WKN: 542064 / ISIN: JP3910660004
|
04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Quartalsergebnisse
Tokio Marine präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 7,66 JPY. Im Vorjahresquartal waren 7,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Tokio Marine nach der Prognose von 1 Analyst 2.050,00 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.019,63 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,30 JPY, gegenüber 18,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8.330,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.766,91 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tokio Marine Holdings Inc
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Tokio Marine stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Tokio Marine stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: Tokio Marine legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tokio Marine Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Tokio Marine Holdings Inc
|3,41
|3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.