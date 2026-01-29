Tokio Marine Holdings Aktie

WKN: 542064 / ISIN: JP3910660004

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tokio Marine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tokio Marine stellt voraussichtlich am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Tokio Marine für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 80,69 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 107,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Tokio Marine 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2.000,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokio Marine 1.827,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 526,89 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 542,16 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 8.321,70 Milliarden JPY, gegenüber 7.580,25 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

