Tokio Marine Holdings Aktie

Tokio Marine Holdings

WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tokio Marine zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tokio Marine lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,510 USD. Das entspräche einer Verringerung von 27,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent auf 12,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,37 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 53,26 Milliarden USD, gegenüber 49,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs) 37,12 1,84%

