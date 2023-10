Erste Schätzungen: Tokyo Electric Power legt Quartalsergebnis vor

Tokyo Electric Power präsentiert in der voraussichtlich am 31.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 18,70 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -47,630 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tokyo Electric Power nach der Prognose von 1 Analyst 2.093,20 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.028,82 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 113,73 JPY, gegenüber -77,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 7.021,23 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7.798,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at