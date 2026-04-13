Tokyo Gas Aktie
WKN: 855664 / ISIN: JP3573000001
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyo Gas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokyo Gas lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Tokyo Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 106,90 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 98,41 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 840,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 793,09 Milliarden JPY umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 561,09 JPY, gegenüber 192,22 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2.878,10 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.636,81 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tokyo Gas Co. Ltd.
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Gas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Tokyo Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Tokyo Gas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tokyo Gas Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Tokyo Gas Co. Ltd.
|36,80
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.