Erste Schätzungen: Tokyo Gas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Gas lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Tokyo Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 106,90 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 98,41 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 840,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 793,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 561,09 JPY, gegenüber 192,22 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2.878,10 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.636,81 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at