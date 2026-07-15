Tokyo Gas Aktie
WKN: 855664 / ISIN: JP3573000001
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyo Gas verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tokyo Gas wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 78,80 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 72,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 282,35 JPY je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 647,34 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 734,20 Milliarden JPY aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 377,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 654,76 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.036,32 Milliarden JPY, gegenüber 2.834,75 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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