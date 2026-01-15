Erste Schätzungen: Tokyo Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokyo Gas wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 77,00 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 53,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 50,10 JPY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tokyo Gas in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 620,95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 622,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 567,88 JPY je Aktie, gegenüber 192,22 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2.774,68 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 2.636,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

