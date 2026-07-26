Erste Schätzungen: TOKYO KEIKI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOKYO KEIKI wird sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -22,530 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 109,58 Prozent verringert. Damals waren -10,750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TOKYO KEIKI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 312,10 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 243,75 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 69,08 Milliarden JPY, gegenüber 61,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at