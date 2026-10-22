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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TOKYO KEIKI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOKYO KEIKI wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 23,14 JPY gegenüber 61,82 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,05 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 8,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TOKYO KEIKI einen Umsatz von 13,88 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 332,80 JPY je Aktie, gegenüber 243,75 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 70,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 61,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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