Erste Schätzungen: Tokyo Metro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Metro öffnet voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 25,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 107,61 Milliarden JPY gegenüber 103,74 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 100,55 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 92,51 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 422,37 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 407,83 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at