Erste Schätzungen: Tokyo Metro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokyo Metro stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Tokyo Metro für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,52 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,27 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 101,73 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Tokyo Metro für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 105,79 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 100,53 JPY je Aktie, gegenüber 92,51 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 422,41 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 407,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at