Tokyo Metro Aktie
WKN DE: A40S1G / ISIN: JP3583900000
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tokyo Metro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tokyo Metro lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 33,33 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Metro 38,41 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 109,30 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tokyo Metro einen Umsatz von 106,10 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 88,85 JPY, während im vorherigen Jahr noch 101,63 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,42 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 422,41 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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