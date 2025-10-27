Erste Schätzungen: Tokyo Ohka Kogyo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tokyo Ohka Kogyo lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 57,33 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 53,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,67 Prozent auf 58,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 229,90 JPY, gegenüber 187,29 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 228,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 200,97 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

